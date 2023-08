Frühlingshafte Temperaturen

Sonnig und warm: Das Wetter zeigt sich am Donnerstag in sommerlicher Pracht

Steiermark/Graz - Auf das dichte Wolkenmeer des Mittwochs folgt strahlender Sonnenschein: Am Donnerstag wird´s warm in der gesamten Steiermark! Am Nachmittag sollen die Temperaturen auf um die 20 Grad ansteigen.

von Elisa Auer 1 Minute Lesezeit (95 Wörter)