Herzlichen Glückwunsch! Im Herzen von Villach: Nagel­studio feiert 25 Jahre-Jubiläum Villach - Das Nagelstudio Birgit in der Innenstadt von Villach hat allen Grund zum Feiern, denn es feiert sein 25-jähriges Jubiläum! Eine besondere Ehre wurde dem Studio durch den Besuch des Stadtparteiobmanns Christian Pober zuteil, der persönlich vorbeikam, um herzlich zu gratulieren.

Vor 25 Jahren startete Birgit Abderrahmani ihre Karriere als Nageldesignerin, doch die Leidenschaft für das Handwerk begleitet sie schon seit 35 Jahren. Nach einer gewissen Zeit und nach der Geburt ihres Sohns, beschloss sie, sich selbstständig zu machen. “Ich begann klein in der unteren Fellach und baute mir in den letzten 11 Jahren meinen Kundenstamm auf. Seit einiger Zeit arbeite ich nun in der Stadt, alleine, in meinem eigenen Studio”, erzählt die Nageldesignerin im Gespräch mit 5 Minuten. Unter der Nummer 0650 4413687 könnt ihr bei ihr einen Termin in der Italiener Straße vereinbaren!

© Nagelstudio Birgit

Stadtparteiobmann würdigt das Nagelstudio

Stadtparteiobmann Christian Pober (ÖVP) lobte das Nagelstudio nicht nur für sein 25-jähriges Jubiläum, sondern betonte auch den Vorteil der Lage des Studios mit ausreichend Parkplätzen. Durch die zentrale Lage in der Stadt lädt das Studio Kunden ein, auch in andere Geschäfte zu gehen. Besonders beeindruckt zeigte er sich jedoch davon, dass es noch Menschen gibt, die ihre Arbeit mit so viel Leidenschaft und Hingabe ausüben. “Jeder Betrieb, der so lange in der Stadt besteht, verdient Anerkennung und Dankbarkeit”, erklärt Pober.