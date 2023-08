Schnuppertraining der besonderen Art

Boxen, Loopyball, Karate & Co.: Am 13. Mai ist Familien­sporttag in Spittal

Spittal an der Drau - Am Samstag, dem 13. Mai 2023 ist es wieder so weit! Der ASVÖ Kärnten lädt gemeinsam mit den Sportvereinen aus Spittal und Umgebung zum 12. ASVÖ Familiensporttag am Jahn-Turnplatz in Spittal ein.

von Tanja Janschitz