Für den Bau neuer Pools Poolverbot: Dürfen Steirer bald nicht mehr planschen? Steiermark - Nachdem die Dichte an Pools in der Steiermark seit der Corona-Pandemie immer weiter zunimmt, denkt Landesrat Johann Seitinger (ÖVP) nun laut über ein Poolverbot nach. Dieses würde jedoch nur für den Bau neuer Pools gelten. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (151 Wörter) SYMBOLFOTO © Pexels / Edneil Joculson

Knapp 60.000 private Swimmingpools waren es, die in der Steiermark letztes Jahr befüllt wurden, was immerhin eine Summe von 1,5 Millionen Liter Trinkwasser bedeutet. Die Dichte liegt dabei bei bis zu 13 Pools pro 100 Einwohner – dies hat zumindest die Gemeinde Haselsdorf-Tobelbad, die die höchste Dichte in der Steiermark aufweist, wie Medien berichten. Die Pools würden fast gleichzeitig befüllt werden, woraufhin es zu Problemen kommen könnte, weshalb es bei einigen Wasserverbänden bereits eine theoretische Meldepflicht gibt.

Kommt ein Verbot für den Bau neuer Pools?

Da sich daran jedoch nur wenige halten würden, greift der zuständige Landesrat Johann Seitinger (ÖVP) zu drastischeren Maßnahmen und bringt ein Verbot für den Bau neuer Pools ins Gespräch. Zudem bittet er die Bevölkerung darum, die Befüllung auf jeden Fall zu melden, damit es nicht zur Wasserknappheit kommt und die Versorgung in einer Gemeinde nicht zusammenbricht.