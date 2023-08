Bilanz der Arbeiterkammer: 47,3 Millionen Euro für heimische Arbeit­nehmer erkämpft Kärnten - Bilanz: Im Arbeits- und Sozialrecht sowie dem Insolvenzschutzverband erkämpfte die Arbeiterkammer Kärnten (AK) im Jahr 2022 insgesamt 47,3 Millionen Euro für heimische Arbeitnehmer. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (326 Wörter) Die AK Kärnten zieht für das vergangene Jahr Bilanz. © Gernot Gleiss/AK

Arbeits- und Sozialrechtsexperten der AK Kärnten beraten und vertreten Arbeitnehmer bereits seit über 30 Jahren in arbeitsrechtlichen Problemfeldern und das mit Erfolg: 542 Millionen Euro wurden bisher erkämpft. “Die Arbeiterkammer achtet auf Fairness am Arbeitsplatz und hilft Arbeitnehmern mit kostenloser Beratung und Vertretung in arbeitsrechtlichen Streitfällen vor Gericht”, bekräftigt AK-Präsident Günther Goach.

Arbeitsrecht: 4,5 Millionen Euro erstritten

122.543 Mal berieten und unterstützten die Arbeits- und Sozialrechtsexperten sowie der Insolvenzschutzverband für Arbeitnehmer (ISA) Hilfesuchende im vergangenen Jahr. 103.427 Mal wurde per Telefon, 10.156 persönlich und 8.960 schriftlich in der AK in Klagenfurt sowie in den sechs AK-Bezirksstellen in Kärnten beraten. Insgesamt 1.576 Arbeitsrechtsakte wurden im Vorjahr positiv erledigt. 325 Mal wurde der Klagsweg beschritten und 2,1 Millionen Euro für Dienstnehmer erkämpft. 1.251 Mal wurde außergerichtlich interveniert und 2,4 Millionen Euro für Beschäftigte zurückgeholt. “Erstmals wurde durch Interventionen mehr Geld für Arbeitnehmer zurückgeholt als durch Klagen erstritten werden konnte, ein Zeichen dafür, dass die Arbeitgeber früher einlenken”, so Maximilian Turrini, Leiter der Arbeits- und Sozialrechtsabteilung in der AK Kärnten. 2.159 Neuvertretungen, die in 394 Klagen und 1.765 Interventionen aufgeteilt sind, wurden 2022 als Akt angelegt.

© Gernot Gleiss/AK

Sozialrecht: 38,3 Millionen Euro erkämpft

Im Sozialrecht wurden im vorigen Jahr 1.183 Klagsfälle abgeschlossen. Davon wurden 567 Fälle vor Gericht gewonnen und ein Gesamtwert von 38,3 Millionen Euro erstritten – um 12,5 Millionen mehr als 2021. Hinzu kamen 1.517 neue Vertretungsfälle. “Bei den Invaliditäts- und Berufsunfähigkeitspensionen sowie den Pflegegeldansprüchen und Rehabilitationsgeldforderungen ist eine enorme Steigerung zu erkennen”, erklärt Gerald Prein, Referatsleiter des Sozialrechts.

Firmeninsolvenzopfer bekamen 4,5 Millionen Euro

Der Insolvenzschutzverband für Arbeitnehmer (ISA) half außerdem 593 Insolvenzopfern zu ihrem Geld. “Der ISA in Klagenfurt ist die erste Anlaufstelle für Opfer von Firmenkonkursen”, sagt der Leiter Herbert Diamant. Im Konkursfall errechnet man dort offene Lohn- und Gehaltsansprüche der Mitarbeiter und bringt die Forderungsanmeldungen beim Insolvenz-Entgelt-Fonds ein. Auch vor Gericht werden Dienstnehmer vor dem Insolvenzgericht vertreten. Mit der AK-Insolvenz-Soforthilfe überbrückte die AK die finanzielle Not vieler Insolvenzopfer.