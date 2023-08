Über 1000 zufriedene Arbeitskräfte Good Job: JobPower feiert 10-Jähriges Jubiläum Klagenfurt - Die JobPower Personaldienstleistung GmbH mit Sitz in Ebenthal in Kärnten feiert ihr 10-jähriges Firmenjubiläum und schaut auf eine erfolgreiche Geschichte zurück. Seit der Gründung 2013 hat das Unternehmen sich auf die Überlassung und Vermittlung von Arbeitskräften spezialisiert und konnte in dieser Zeit über 1000 überlassene Arbeitskräfte und mehr als 100 zufriedene Kunden verzeichnen. von Carolina Kucher 3 Minuten Lesezeit (369 Wörter) Werbung Das Dream-Team machts möglich: Jobpower findet die richtige Arbeitsstelle für dich! © Foto Horst

“Einige aktuelle Kunden begleiten uns seit der Firmengründung was uns sehr freut und beweist, dass wir nach wie vor auf dem richtigen Weg sind”, so der Firmeninhaber Christian Moik. Er erklärt die Idee hinter Jobpower:”Als Zeitarbeitsunternehmen bietet Jobpower seinen Kunden einen flexiblen Personalservice an, der es Unternehmen ermöglicht, schnell auf sich ändernde Anforderungen zu reagieren. Wobei anzumerken ist, dass die Zeit aktuell sehr herausfordernd für die komplette Branche ist”. Als erfahrener Partner in der Zeitarbeit hat Jobpower eine hohe Qualität in der Überlassung von Arbeitskräften erreicht und zahlreiche zufriedene Kunden gewonnen.

Netzwerk an Kontakten führt zum Erfolg

“Der aktuell am längsten beschäftigte Mitarbeiter ist seit September 2014 durchgehend bei uns beschäftigt sowie können wir auch auf weitere Mitarbeiter verweisen welche seit 2017 durchgehend bei unserem Kunden im Einsatz sind. Dies beweist, dass sich unsere Mitarbeiter bei uns wohl fühlen und zufrieden sind und genau das ist unser Ziel”, erklärt der Geschäftsführer. Darüber hinaus ist die Jobpower Personaldienstleistung auch im Bereich Personalvermittlung/Direktvermittlung tätig. Hier vermittelt das Unternehmen qualifizierte Fachkräfte im kaufmännischen und technischen Bereich an Unternehmen in der Region. Die Personalvermittlung ist ein wichtiger Bestandteil des Unternehmens und wird durch das hervorragende Netzwerk an Kontakten und Kunden unterstützt. Die Spezialisierung auf verschiedene Branchen und Berufe macht das Unternehmen zu einem angesehenen Personalvermittler in Kärnten.

JobPower Geschäftsführer Christian Moik © Jobpower

So klappt das mit dem Lohn!

Neben der Zeitarbeit und Personalvermittlung wird auch die Payrollabrechnung angeboten. Dieser Service ermöglicht es Unternehmen, alle Lohnabrechnungen an Jobpower zu übergeben und sich um nichts kümmern zu müssen. Das Unternehmen ist in der Lage, die Abrechnungen ordnungsgemäß durchzuführen und die korrekte Bezahlung der Mitarbeiter sicherzustellen. Auch hier konnte das Unternehmen durch seine hohe Qualität und Kompetenz bei den Kunden punkten.

Ein finanziell starkes Unternehmen!

Das zehnjährige Firmenjubiläum ist ein wichtiger Meilenstein der Jobpower Personaldienstleistung GmbH. “Wir können nach 10 Jahren behaupten, dass die JobPower ein stabiles, finanziell starkes Unternehmen ist, dass für Mitarbeiter als auch Unternehmen ein wichtiger Aspekt sein sollte”, freut sich Moik. Nähere Details zum Unternehmen sowie über 70 aktuelle Jobangeboten gibt’s auf der Homepage www.jobpower.at