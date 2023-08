Mit dem PIA-Camper Camping leicht gemacht: Mit Porsche Kärnten steht deinem Roadtrip nichts mehr im Weg! Kärnten - Einfach mal raus: Du möchtest mit deinen Freunden einen Roadtrip machen, aber eure Autos sind zu klein? Du möchtest mit deiner Familie in den Camping-Urlaub, aber das Zelt ist dir nicht geheuer? Egal für welche Situation, Porsche Kärnten hat die Lösung für euch! Hier könnt ihr euch einfach und unkompliziert einen "PIA-Camper" mieten! Aber aufpassen: Es könnte euch so gut gefallen, dass ihr den Camper gleich kaufen wollt! von Carolina Kucher 6 Minuten Lesezeit (743 Wörter) Werbung © Porsche Inter Auto GmbH & Co KG

Kärnten ist das Land der Camper! Das zeigt auch eine aktuelle Studie der Seite “camping.info”: Noch nie hat es in Österreich so viele Campingurlauber und Übernachtungen gegeben wie 2022. Fast acht Millionen Nächtigungen wurden verzeichnet, die meisten davon in Kärnten. Passend dazu hat Porsche Kärnten mit den “PIA-Campern” ein Angebot geschaffen, das jedes Camper-Herz höher schlagen lässt.

Die Saison steht in den Startlöchern …

Wir alle waren schon an dem Punkt: Man möchte einen Ausflug machen, aber das eigene Auto ist einfach zu klein für das Vorhaben. Die Suche nach “Camper mieten”, “Wohnmobil mieten” oder “Auto fürs Campen mieten” ergibt auch nicht das gewünschte Ergebnis oder man findet nur überteuerte Varianten. Diese Marktlücke hat Porsche Kärnten erkannt und prompt gehandelt! Dank “PIA-Camper” könnt ihr euch jetzt einfach und unkompliziert ein Fahrzeug mieten, das perfekt zu euren Bedürfnissen passt! Doch wartet nicht zu lange, die Saison steht vor der Tür und das Angebot wird schon gut angenommen! Wer im Sommer fahren möchte, sollte jetzt buchen!

Andreas Spörk, Markenleiter Volkswagen Nutzfahrzeuge und Zuständigen für die PIA Camper bei Porsche Klagenfurt © Porsche Klagenfurt

Faire Preis-Leistung!

“Die Camper-Vans von PIA sind speziell für Reisende konzipiert, die die Freiheit und Flexibilität schätzen, die das Camping-Erlebnis bietet”, erklärt Andreas “Andi” Spörk, Markenleiter Volkswagen Nutzfahrzeuge und Zuständigen für die PIA Camper bei Porsche Klagenfurt. Er unterstützt Kunden bei der Beratung und hilft, das passende Fahrzeug auszuwählen. Dabei erstreckt sich das Angebot von 90 Euro pro Tag bis hin zu rund 160 Euro pro Tag, je nach Größe und Ausstattung. Ein fairer Preis für die zahlreichen Features, die die Camper mit sich bringen: “Die Vans sind kompakt genug, um in jede Parklücke zu passen, und dennoch geräumig genug, um bequem schlafen und leben zu können. Jeder Van verfügt über eine vollständige Küchenausstattung, ein bequemes Bett und alle notwendigen Annehmlichkeiten, um das Leben auf der Straße auskosten zu können. Eine Standheizung, ein Kühlschrank und eingebaute Markisen runden das Angebot perfekt ab”, erklärt der Profi. Und das Beste: Dank dem Solardach sind die Fahrzeuge auch für Wildcamper geeignet, ohne dass die Batterie ausgeht.

Bequem & einfach: Der Urlaub beginnt beim Buchen!

Die Camper können für zwei Tage, aber auch für zwei Wochen gemietet werden. Besonders cool: Der Preis ändert sich nicht, egal wie viele Kilometer du zurücklegst! Buchen kann man bequem über die Website und in Klagenfurt und Wolfsberg können Kunden ihre Camper-Vans bequem abholen und zurückgeben. Das sachkundige Team von Porsche Kärnten steht jederzeit zur Verfügung, um Fragen zu beantworten und Unterstützung zu bieten. “Wir sind bestrebt, jedem Kunden das bestmögliche Reiseerlebnis zu bieten, und bietet eine Vielzahl von Optionen, darunter auch individuelle Routenplanung, um sicherzustellen, dass jeder Kunde seine Reise in vollen Zügen genießen kann. Bei der Übergabe nehmen wir uns extra Zeit, um das Fahrzeug genau durchzusehen und alle offenen Fragen zu beantworten”, freut sich Andi Spörk.

Thomas Tripold und Robert Resetar stehen euch bei Fragen rund um die PIA-Camper zur Verfügung! © Porsche Inter Auto GmbH & Co KG © Porsche Inter Auto GmbH & Co KG © Porsche Inter Auto GmbH & Co KG © Porsche Inter Auto GmbH & Co KG

Der Camper richtet sich nach dir, nicht umgekehrt!

Der Experte auf dem Fachgebiet erklärt: “Unsere Volkswagen-Modelle bieten für jeden Kundenwunsch das passende Angebot. Wir haben sowohl den wunderbaren VW California in den Ausführungen Beach, Coast oder Ocean im Angebot als auch Fahrzeuge mit unseren Individualausbauten. Diese sind ausgestattet mit Modulen unserer Partner Brome Van Camping und easygoinc”. Der PIA Camper Mountain ist zum Beispiel ein robuster Offroad-Camper, der für Abenteuer in den Bergen gebaut wurde und alle Funktionen bietet, die man für ein Outdoor-Abenteuer benötigt. Für die kleineren Abenteuer gibt es außerdem den VW Caddy zu buchen! Details zu allen Modellen findet ihr hier. “Egal für welches Modell ihr euch entscheidet, bei PIA Camper findet ihr das perfekte Fahrzeug für eure nächste Reise”.

Nimm deinen Camper mit nach Hause!

Und das beste: Wenn ihr auf den Geschmack gekommen seid, könnt ihr all diese praktischen Fahrzeuge natürlich auch kaufen! Porsche legt dabei Wert auf die persönliche Kundenberatung und den Service. “Der erste California wurde 1981 vorgestellt und seitdem wird er jährlich verbessert. Generell finde ich, ist VW die Marke mit dem größten Nutzen für den Kunden und ich stehe voll und ganz hinter den Fahrzeugen, die ich verkaufe. Man kann bei uns die Modelle anschauen und probieren. Mein Ziel ist es, dass jeder Kunde ein Fahrzeug bekommt, was zu 100 Prozent zu seinen Bedürfnissen passt!