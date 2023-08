Lebensmittel und Hygieneartikel Toll: Lions-Club-Mitglieder sammeln für Menschen in Not Graz - Die "VinziWerke", die Menschen in Not helfen, bekommen regelmäßig Spenden. Erst kürzlich haben zwei Mitglieder von Grazer "Lions Clubs" Spendensammlungen veranstaltet und daraufhin die gespendeten Lebensmittel und Hygieneartikel an die "VinziWerke" weitergegeben. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (141 Wörter) #GOODNews © VinziWerke / zVg

Die “VinziWerke” bekommen immer wieder Unterstützungen von unterschiedlichsten Seiten. Die Ideen, die die Menschen dabei hätten, seien “wirklich toll”. Erst kürzlich haben auch Erich Serth und Stephan Plankensteiner von den Lions Clubs Agathos und Graz Schlossberg Warensammlungen an zwei Standorten in Graz organisiert. Dabei war das Ziel, die Grazer “VinziWerke” mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln zu versorgen, die man selbst dann wieder zum Bruchteil des Originalpreises an Menschen in Not weitergeben kann, wie die “VinziWerke” selbst auf Facebook berichteten.

Nächste Warensammlung am 6. Mai

“Wir sagen ganz herzlich Danke für das Engagement und die große Hilfe”, möchten sich die “VinziWerke” bei den großzügigen Spendern bedanken. Bereits übermorgen, am 6. Mai, findet übrigens wieder eine Warensammlung statt. Wie ihr sie unterstützen könnt, wird dabei aber noch bekannt gegeben.