Birdlife Kärnten Nester für die Kleinen: Seltene Eulen finden Zu­hause im Spittaler Stadt­park Spittal an der Drau - Bereits die letzten beiden Jahre konnten Nistversuche der äußerst seltenen Zwergohreule im Spittaler Stadtpark beobachtet werden. In Österreich gab es bis dato nur 2 Brutgebiete von einigen wenigen nachweislichen Bruten von Zwergohreulen. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (153 Wörter) Der Spittaler Stadtpark eignet sich ideal für den Fortbestand der seltenen Eulen. © Bernhard Huber

Diese waren bisher im Burgenland und am Plöschenberg in Unterkärnten. Die Zwergohreule ist der kleinste Nachtgreifvogel und war ursprünglich hauptsächlich in unseren südlichen Nachbarstaaten beheimatet.

Eulen im Stadtpark

Die bevorzugte Nahrung der Eulen sind Großinsekten, welche offensichtlich in den alten Baumbeständen des Stadtparks noch ausreichend vorhanden sind. Mit Nistkästen und Biotopschutz versucht Birdlife Kärnten unter Andreas Kleewein und Bernhard Huber dieser ornithologischen Sensation eine Zukunft zu bieten. Mit speziellen Nistkästen für diese Höhlenbrüter hat man eine ideale Grundlage für den Fortbestand der Zwergohreule geschaffen.

Die Zwergohreule ist der kleinste Nachtgreifvogel. © Bernhard Huber

Zahlreiche Unterstützung

Unterstützt und genehmigt wurde dieses Projekt von Bürgermeister Gerhard Köfer (Team Kärnten) sowie dem Stadtgärtnermeister Daniel Santner mit seinem Team Andreas Zwanzgleitner und Gottfried Töfferl. Bei den Ausführungen unterstützend mitgewirkt haben die Hobbyornithologen und Birdlifemitglieder Ulrich Mößlacher, Bernhard Huber junior und Horst Zwischenberger.