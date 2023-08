Appell an ihre Fans

Melissa Naschen­weng platzt der Kragen: "Seids liab zu einonda"

Lesachtal - Hasskommentare im Netz gehören für immer mehr Menschen zum Alltag. Auch Melissa Naschenweng scheint damit des Öfteren konfrontiert zu sein. In einem emotionalen Posting appelliert sie jetzt an ihre Fangemeinde: "Seids liab zu einonda und für eich do."

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (159 Wörter) Social Media