Nach bitterer Heimpleite: GAK möchte Anschluss nicht gänzlich verlieren Graz / Salzburg - Nach der klaren und enttäuschenden 0:3-Niederlage gegen den Aufstiegsaspiranten Blau-Weiß Linz vergangene Woche, sucht der GAK bereits morgen wieder den Anschluss an die Tabellenführung.

Nach einer harten 0:3-Niederlage gegen einen direkten Gegner um den Aufstieg, will der GAK morgen den Anschluss zur Tabellenspitze nicht endgültig verlieren. Ab 20.30 Uhr gastiert man in Salzburg beim FC Liefering. Auch die Lieferinger haben in der letzten Runde verloren und gehen mit einem 0:2 im Gepäck in das Spiel.

GAK muss und Liefering will gewinnen

Der GAK als Tabellendritter will den Anschluss an die Spitze wieder finden – aktuell hat man fünf bzw. vier Punkte auf den Erst- und Zweitplatzierten Rückstand. Der FC Liefering will sich als Tabellenzehnter weiter vom Tabellenende distanzieren – es fehlen nur sechs Punkte auf das Schlusslicht, die Young Violets. Fünf Runden sind in der zweiten, österreichischen Fußball-Liga noch zu spielen.