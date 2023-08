Trainingslager des HSG Holding Graz

Grazer Handball­verein zu Gast in Bad Walters­dorf

Bad Waltersdorf - Drei Tage lang intensives Hallentraining in der Sporthalle Fürstenfeld, ein Testmatch gegen die Sportunion Leoben, sowie eine "FloatFit"-Einheit in der Heiltherme Bad Waltersdorf stehen am kommenden Wochenende am Trainingsplan des Handballteam HSG ...