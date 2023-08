Maschinisten ausgebildet Ausbildung erfolg­reich beendet: 60 Florianis sind nun bereit für den Einsatz St.Veit/Althofen - 60 motivierte Florianis, darunter fünf Frauen, aus dem Feuerwehrbezirk St. Veit drückten am vergangenen Wochenende in Althofen die Schulbank. Bei der zweitägigen Ausbildung wurde gelernt, wie die verschiedenen Pumpen, Aggregate und Restlossauger richtig zu bedienen sind. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (143 Wörter) Insgesamt 29 Auszeichnungen wurden vergeben. © ÖA BFK08

Nachdem die Theorie im örtlichen Kulturhaus vermittelt war, wurde am Gelände der Kläranlage in Mölbling alles gleich mal ausprobiert. Kursleiter Gerald Remschnig war mit seinem 18-köpfigen Team für die Wissensvermittlung verantwortlich. Für die Kulinarik sorgte die freiwillige Feuerwehr Althofen. „Der Dank gilt der Stadtgemeinde Althofen, dem Abwasserverband und dem gesamten Ausbildner- und Versorgungsteam, dass diese Ausbildung überhaupt möglich ist“, so Kursleiter Remschnig in seinem Resümee.

Beeindruckende Leistungen

Bei der Stippvisite war Althofens Bürgermeister Walter Zemrosser (LFA) und Abwasserverbands-Geschäftsführer Robert Bitter von dem technischen Know-how aller Teilnehmer beeindruckt. Bei der Zeugnisverteilung konnte Bezirksfeuerwehrchef Friedrich Monai allen die positive Kursbescheinigung überreichen und mit Freude zu 29 Auszeichnungen gratulieren. „Der Respekt und Dank gilt Euch Kameraden, die ihr in Eurer Freizeit lernt, damit ihr im Ernstfall richtig helfen könnt“, sind sich Monai und Zemrosser sicher.