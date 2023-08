Diesel noch mehr als Benzin Im Vergleich zum Vorjahr: Spritpreise teils drastisch gesunken Kärnten - Während die Teuerung weiter fortschreitet und im April wieder etwas gestiegen ist, entwickeln sich die Spritpreise unterschiedlich. Benzin wurde im April teurer, Diesel dahingegen billiger, wie der ÖAMTC berichtet. von Phillip Plattner 2 Minuten Lesezeit (245 Wörter) © 5min.at Artikel zum Thema Freizeit, Reisen und Co.: Preise ziehen weiter kräftig an

Die aktuelle ÖAMTC-Auswertung der Kraftstoffpreise für April zeigt eine gegenläufige Entwicklung der beiden Hauptsorten: Während der Liter Diesel im Monatsschnitt im Vergleich zum März um 5,6 Cent billiger wurde, stieg der durchschnittliche Preis für Benzin um 2,3 Cent an – macht bei einem 50-Liter-Tank etwas mehr als einen Euro mehr aus. Betrachtet man die Literpreise im Monatsmittel musste man an den heimischen Tankstellen für Diesel also 1,568 Euro und für Benzin 1,599 Euro bezahlen.

10 Euro pro Tankladung Diesel weniger als im letzten Jahr

Vergleicht man das nun mit dem Vorjahresapril, so wurde Diesel um rund 20 Cent je Liter billiger – tankt man also 50 Liter Diesel, zahlt man jetzt 10 Euro weniger als noch vor einem Jahr. Benzin wurde immerhin noch um knapp 10 Cent pro Liter günstiger – eine Ersparnis von 5 Euro bei einem 50-Liter-Tank also. Ohne die zusätzliche CO2-Bepreisung wären es sogar rund 30 bzw. 20 Cent weniger, wie der ÖAMTC berichtet.

ÖAMTC fordert höheres Kilometergeld

Ende Juni wird dann auch die erhöhte Pendlerentlastung wegfallen – der ÖAMTC spricht sich für eine grundlegende Reform aus. “Es braucht künftig eine Lösung, die eine einkommensunabhängige und kilometergenaue Berücksichtigung der Kosten für Arbeitswege vorsieht”, so die Experten. Zudem möchte man auch ein höheres Kilometergeld haben. Man denke dabei an 60 statt wie bisher 42 Cent, “um jene zu entlasten, die mit dem privaten Auto Fahrten für den Arbeitgeber unternehmen”, fordert der ÖAMTC abschließend.