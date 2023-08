Traurige VCÖ-Bilanz

48 ver­letzte Kinder: Zahl der Schulweg­unfälle in Kärnten wieder ge­stiegen

Kärnten - Die Zahl der Schulwegunfälle ist gestiegen: Im Vorjahr wurden in Kärnten 48 Kinder bei Verkehrsunfällen am Schulweg verletzt. Allein in den Monaten Mai und Juni passierten 20 solcher Schulwegunfälle.

