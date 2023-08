Im Jahr 2022 66 verletzte Kinder: Unfälle an steirischen Schulwegen steigen wieder an Steiermark - Im vergangenen Jahr sind in der Steiermark die Schulwegunfälle wieder angestiegen. Zwar waren es deutlich weniger als im Vor-Coronajahr 2019, aber auch um sechs mehr als noch im 2021, wie der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) berichtet. von Phillip Plattner 3 Minuten Lesezeit (374 Wörter) SYMBOLFOTO © pexels.com

Der Grund des Anstiegs im Vergleich zu 2021 liegt im vermehrten Anteil an Homeschooling während der Pandemiejahre. Der VCÖ setzt sich nun für verstärkte Maßnahmen ein, damit Kinder sicher zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Schule kommen können. Bei den 62 Unfällen im vergangenen Jahr wurden übrigens 66 Kinder verletzt – neun mehr als noch 2021 und gar 21 mehr als 2020. Durchaus erfreulich sei laut VCÖ allerdings, dass es in den vergangenen 14 Jahren schon keinen tödlichen Schulwegunfall in der Steiermark mehr gegeben hat.

“Elterntaxis sorgen für Verkehrsprobleme vor Schulen”

“Insgesamt sind Schulwege im Vergleich zu Freizeitwegen sicherer, auch dank der Schulwegsicherung durch Schülerlotsen und Exekutive. Kinder erlangen am Schulweg Kompetenz für das Verhalten im Straßenverkehr, was ihnen wiederum auf Freizeitwegen zugutekommt. Werden Kinder mit dem Auto zur Schule chauffiert, wird ihnen diese Chance genommen”, erklärt VCÖ-Expertin Lina Mosshammer. Elterntaxis würden zudem vor Schulen immer wieder für Verkehrsprobleme sorgen.

Schulweg als Chance auf Bewegung

Der Schulweg ist für Kinder und Jugendliche zudem eine Chance, auf eine regelmäßige Portion Bewegung zu kommen, betont der VCÖ. Laut Weltgesundheitsorganisation WHO bewegen sich in Österreich 85 Prozent der Mädchen und 71 Prozent der Buben im Alter von elf bis 17 Jahren zu wenig. Auch deshalb seien Maßnahmen in den Gemeinden und Städten wichtig, damit Kinder und Jugendliche sicher zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Schule kommen können. Der VCÖ bietet nun im Internet ein interaktives Kartentool an, in welchem Straßen markiert werden können, wo Gefahrenstellen bestehen. Bis 31. Mai sind Einträge möglich. Der VCÖ übermittelt diese dann gesammelt an die zuständigen Gemeinden oder Städte.

Schulwegunfälle vor Corona häufiger

“Wirksame Maßnahmen für mehr Sicherheit für die Kinder sind Verkehrsberuhigung in den Wohngebieten und im Schulumfeld, ausreichend breite Gehwege, eine sichere Rad-Infrastruktur und übersichtliche Übergänge”, so Mosshammer. Dort, wo es möglich ist, würden sich auch Schulstraßen bewähren. Bei eine Schulstraße wird vor Unterrichtsbeginn die Straße direkt vor der Schule für den Autoverkehr gesperrt. Zwischen 2015 und 2019 war die Zahl der Schulwegunfälle fast jedes Jahr höher als 2022. Lediglich 2015 hat es zuletzt ebenfalls 62 Unfälle mit 66 verletzten Kindern gegeben.