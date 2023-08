ein unvergesslicher Tag für Mütter Am 14. Mai: Muttertags-Special im Restaurant Milo! Villach - Der eigenen Frau oder Mama einen unvergesslichen Tag bereiten? Nichts leichter als das! Mit dem Muttertags-Special im Restaurant Milo machst du alles richtig. von Redaktion 2 Minuten Lesezeit (281 Wörter) Werbung Zum Muttertag glänzt das Restaurant Milo heuer wieder mit einem Verwöhnprogramm. © Restaurant Milo

Dass man im Restaurant Milo gut essen, trinken und sich auf der großen Sonnenterrasse so richtig verwöhnen lassen kann, ist mittlerweile vielen bekannt. Zum Muttertag am kommenden Sonntag, dem 14. Mai, setzen Geschäftsführer Dean Aleksic und Küchenchef Armin Gupf aber noch etwas drauf und servieren euch das Milo Muttertags-Special mit einem ausgiebigen Frühstück als fulminantes Muttertagsbuffet bis 11 Uhr und einem 4-Gang-Genussmenü, das um 12 Uhr startet. Das wird nicht nur alle Mütter, sondern die ganze Familie begeistern. Ein Vorgeschmack gefällig? Serviert wird euch die Rote Wildgarnele mit Karfiol, Tamarillo und Dashi beurre blanc, weißer und grüner Sternath-Spargel mit Champignon und hausgemachter Wagyu Pastrami, ein Duo von der Lindlhof-Frühente mit Pastinake und Mispel und zum krönenden Abschluss ein Buttermilchmousse mit Macadamia. Und das alles begleitet von der stimmungsvollen Harmonika des jungen Musikers Enzo.

Genießt den Muttertag mit musikalischer Begleitung im Restaurant Milo. © Restaurant Milo

Nur das Beste für alle Mütter

Im Restaurant Milo setzt man auf die moderne, internationale Küche und kocht dabei mit regionalen Produkten, natürlich stets frisch. Dabei werden vorrangig saisonale und heimische Produkte kombiniert, woraus mit viel Leidenschaft genussvolle alpin-mediterrane Kreationen entstehen. Hier stimmt einfach alles: Die Gäste kommen kulinarisch auf ihre Kosten und der Service und das Ambiente sind dabei kaum zu toppen. Immer wieder gibt es auch Live-Musikabende, die bei den Gästen sehr gut ankommen. Am Sonntag, dem 14. Mai, liegt der absolute Fokus aber auf dem Verwöhnprogramm für die Mütter! Das Restaurant Milo freut sich auf euch! Gleich telefonisch oder per Email euren Platz für das Frühstück als Muttertagsbuffet bzw. das Mittagsmenü in Form des 4-Gang-Genussmenüs reservieren! Alle Infos zum Muttertags-Special findet ihr hier.

© Restaurant Milo