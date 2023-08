Am 14. Mai ist es so weit! Muttertag: Das ist das schönste Geschenk für deine Mama Kärnten - Nicht vergessen! Am zweiten Sonntag im Mai wird der Muttertag gefeiert. Wer schenkt, gibt dabei durchschnittlich 50 Euro aus. Wirtschaftskammer-Obmann Raimund Haberl verrät, worüber sich die Mamas heutzutage am meisten freuen. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (236 Wörter) © Pexels / Victoria Rain

Am 14. Mai 2023 ist Muttertag! Rund 75 Prozent der Männer und 70 Prozent der Frauen wollen heuer ihre Mütter, Schwiegermütter oder Partnerinnen beschenken. Wie schon in den vergangenen Jahren geht mit 59 Prozent die Nummer Eins der bevorzugten Geschenke an Blumen und Pflanzen. Mit knapp 36 Prozent schaffen es Süßigkeiten wie etwa Schokolade und Pralinen auf den 2. Platz. Komplettiert werden die Top 3 von Körperpflegeprodukten wie etwas Parfüms und Kosmetika.

Im Durchschnitt werden 50 Euro ausgegeben

Laut einer Studie der KMU Forschung Austria haben vier von fünf Kärntnern auch dieses Jahr vor, zirka 50 Euro für den Muttertag auszugeben. Neun Prozent planen weniger Budget ein. Rund 90 Prozent kaufen ihre Präsente im stationären Handel. „Der Muttertag ist einer der wichtigsten Umsatzbringer für den Kärntner Handel, denn neben dem Blumenfachhandel hat dieser Tag auch für Drogerien, Parfümerien und für den Schmuckhandel eine ganz besondere Bedeutung“, weiß auch Raimund Haberl, Obmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Kärnten.

Das wünschen sich die Mamas wirklich!

Haberl verrät auch, worüber sich die Mütter am meisten freuen. Dies seien vorwiegend, immaterielle Aspekte wie gemeinsame Zeit mit den Liebsten, Gesundheit, Ruhe und Liebe. Auch die Angehörigen glauben, dass sich ihre Mütter über die persönlichen Aufmerksamkeiten am meisten freuen. Den Muttertag im Kreise der Familie feiern wollen deshalb heuer 68 Prozent, wohingegen 19 Prozent angeben, den Muttertag nie zu feiern.