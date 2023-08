Halb im Schatten Faszinierend: Steirischer Nacht­himmel zeigt seltene Mond­finsternis Steiermark/Österreich - Morgen Abend, Freitag 5. Mai 2023, kann man am Nachthimmel wieder ein ganz besonderes Naturschauspiel beobachten: Es kommt zu einer Halbschatten-Mondfinsternis. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (148 Wörter) SYMBOLFOTO © pixabay

Am Freitag, 5. Mai 2023 ist es wieder soweit. Eine Halbschatten-Mondfinsternis steht uns bevor. Aber keine Sorge, wer Zeuge des Phänomens werden will, muss nicht sonderlich früh aufstehen. Das Spektakel findet in der Steiermark erst am Abend statt.

Was ist eine Halbschatten-Mondfinsternis?

Dabei tritt der Vollmond nicht in den Kernschatten der Erde, sondern zieht nur durch ihren Halbschatten. Nur bei klaren Sichtverhältnissen ist das Ereignis zu sehen, es gilt also ganz genau hinzusehen. Die Halbschatten-Mondfinsteris beginnt in Graz um genau 20.14 Uhr. Am besten sichtbar wird die Verdunklung genau vier Minuten später, um 20.18 Uhr sein. Nach etwas mehr als einer Stunde wird der Halbschatten dann wieder verschwinden. Die Finsternis endet in der Steiermark um 21.31 Uhr. Ein Blick auf den Nachthimmel lohnt sich bestimmt. In Fürstenfeld startet die Halbschatten-Mondfinsternis bereits um 20.12 Uhr und im Landeskreis Schladming um 20.23 Uhr. Am deutlichsten sehen wird man sie hier um 20.27 Uhr.