Blumen, Süßigkeiten, Wein & Co.

Steirer geben für Muttertag durch­schnittlich 45 Euro aus

Graz / Steiermark - Wie jedes Jahr findet auch heuer am zweiten Sonntag im Mai, am 14., der Muttertag statt. Für den steirischen Handel stellt dieser Tag einen wichtigen Kaufanlass dar. Ausgaben in Höhe von durchschnittlich 45 Euro pro Käufer und insgesamt 33 Millionen Euro werden erwartet.

von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (215 Wörter)