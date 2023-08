Mit Modenschau

Für Kärntens Power­frauen: Große Muttertags­feier in der Herzog­stadt

St.Veit an der Glan - Am Donnerstag, den 11. Mai, lädt Bürgermeister Martin Kulmer im Namen der Stadt alle Mütter um 14 Uhr in die Blumenhalle ein.

von Janine Ploner