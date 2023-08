Fünfer mit Zusatzzahl Lotto-Glück brachte Kärntner mehr als 41.000 Euro Kärnten - Freude kam bei einem Kärntner bei der Lottoziehung am vergangenen Mittwoch, dem 3. Mai 2023, auf. Zwar gab es keinen Sechser, jedoch hatte derjenige beim Fünfer mit Zusatzzahl Glück und staubte mehr als 41.000 Euro ab! von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (123 Wörter) #GOODNews © ORF/Günther Pichlkostner

„Aus jedem Dorf ein Hund“ würde der Volksmund zu den „sechs Richtigen“ vom vergangenen Mittwoch sagen, denn es war aus dem Einer-, dem Zehner-, dem Zwanziger-, dem Dreißiger- und dem Vierziger-Bereich zumindest eine Zahl dabei. Zu bunt war dies den Lottofans. Oder waren es doch eher die fünf geraden Zahlen, die den Spielteilnehmern zu viel waren?

Kein Sechser, dafür zwei Fünfer

Wie auch immer, es gab jedenfalls keinen Sechser, und damit wartet am kommenden Sonntag ein Jackpot, bei dem es um rund 1,4 Millionen Euro geht. Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es hingegen gleich zwei Gewinne. Einer wurde per Normalschein in Kärnten erzielt, der andere per Quicktipp in Oberösterreich. Beide Gewinner erhalten jeweils mehr als 41.000 Euro.