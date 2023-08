Sie ist komplett zerstört Deshalb ist Grazer Wohnung vorgestern Nacht explodiert Graz - Wie berichtet, ereignete sich kurz vor Mitternacht, am 2. Mai, eine Gasexplosion in einer Grazer Wohnung. Nun steht die Ursache der Explosion fest. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (214 Wörter) © BF Graz Artikel zum Thema Gasexplosion mitten in der Nacht: Eine Person wurde schwer verletzt

Kurz vor Mitternacht ist es in der Nacht von vorgestern auf gestern zu einer Gasexplosion in Graz gekommen, eine Person wurde schwer verletzt – wir haben berichtet. Gleich darauf hat das Landeskriminalamt und ein Sachverständiger der Landesstelle für Brandverhütung eine Ursachenermittlung durchgeführt. Diese konnte nun auch abgeschlossen werden.

Wohnung ist gänzlich zerstört

Die Benützung eines vier-flammigen Tischgaskochers mit einer angeschlossenen elf Kilogramm Gasflasche führte zu einem unkontrollierten Gasaustritt. Das dadurch in der Wohnung entstandene Gas-Luftgemisch, führte in Kombination mit einer künstlichen Zündquelle (offenes Licht oder Feuer) zur Explosion, wie die Polizei berichtet. Mit hoher Wahrscheinlichkeit liegt menschliches Fehlverhalten vor. Andere Ursachen konnten nicht ermittelt werden. Die Wohnung ist zur Gänze zerstört, die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.

Wohnungskatze wurde lebend ins Tierheim gebracht

Der 63-jähriger Mieter der Wohnung befindet sich im LKH Graz in künstlichem Tiefschlaf. Sein Zustand ist derzeit stabil. Die Ermittler konnten den Mann zu seinen ersten Angaben noch nicht befragen. Andere Personen kamen trotz enormer Druckwelle nicht zu Schaden. Die Kriminalisten fanden im unmittelbaren Nahbereich des Tatortes eine Katze. Sie dürfte sich bei der Explosion in der Wohnung befunden haben. Die Tierrettung der Berufsfeuerwehr Graz verbrachte das Tier in die Arche Noah.