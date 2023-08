10 Prozent für alle, die beim ersten Mal "JA" sagen Schmetter­linge im Bauch: Im Braut­atelier Silvia startet coole Frühlings-Aktionen! Villach - Die Schmetterlinge im Bauch werden stärker und auch die Hochzeiten 2023/24 werden schon fleißig geplant: Passend dazu gibt es eine Hammer-Aktion im Brautatelier Silvia: Alle Verliebten bekommen minus 10 Prozent auf ihre Traumkleider, wenn sie beim ersten Termin "JA" sagen! Jetzt noch schnell einen der limitierten Plätze reservieren. Außerdem sollten alle spontanen Mai-Bräute unbedingt beim Abverkauf vorbeischauen! von Carolina Kucher 3 Minuten Lesezeit (413 Wörter) Werbung © Prontolux

Beim Brautatelier Silvia in der Maria-Gailer-Straße 38 wird jede Braut wie eine Königin behandelt. Wenn man einen von den heiß begehrten Terminen ergattert, bekommt man eine exklusive Beratung und man wird rundum versorgt. “Es wird Frühling und es liegt Liebe in der Luft! Viele freuen sich heuer schon auf ihre Hochzeit in Kärnten und dabei darf natürlich das perfekte Kleid nicht fehlen. Ich möchte den Bräuten ein kleines Zuckerl anbieten deshalb gibt es den ganzen Mai über eine coole Aktion!”, erklärt Inhaberin Silvia Hasberger, die eine wahre Expertin für Brautmoden ist.

Minus 10 Prozent auf dein Kleid!

Dieses Angebot hat es in sich: Im Mai bekommst du 10 Prozent Rabatt auf dein Traumkleid, wenn du dich beim Ersttermin entscheidest, es zu kaufen. Das Kleid wird dann nach deinen Wünschen angefertigt und für deine Hochzeit perfektioniert. “Gerne stehe ich auch zur Beratung und Anprobe zur Seite. Ich bin erst zufrieden, wenn die Bräute es auch sind“, betont Silvia. Als kleines Extra und zur Beruhigung der Nerven gibt es zu jeder Anprobe ein Glas Prosecco für die Braut und ihre Begleiter. Eine Sonnenterrasse macht das Erlebnis zusätzlich perfekt. Übrigens: Für alle kurz entschlossenen Bräute gibt es im Abverkauf ein paar günstige Brautkleider von 400 bis 800 Euro zur Sofortmitnahme!

Brautmodeexpertin Silvia Hasberger unterstützt euch bei allen Fragen! © 5min.at

Hier kommt man aus dem Staunen gar nicht mehr heraus!

Darf es schlicht sein? Oder märchenhaft? Sexy? Oder elegant? Egal ob Prinzessin, A-Linie, Fit und Flair, Meerjungfrau, Boho oder Vintage – man kommt aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Hier ist wirklich für jede Braut etwas dabei. Die Kleider glitzern, funkeln, faszinieren und verzaubern mit ihren weichen Stoffen und extravaganten Mustern. Der Vorteil im Brautatelier Silvia: Man kann die Kleider dabei individuell gestalten und anpassen lassen. “Schon als Kind stellen sich viele vor, wie sie später als Braut aussehen wollen. Ich bin dazu da, um diesen Traum wahrzumachen”, strahlt Silvia. Übrigens: Auch deine Brautjungfern könnten hier fündig werden!

Traut ihr euch?

Viele verliebte Bräute durften das Wunder des “Brautkleid-Shoppens” im Brautatelier Silvia schon erleben. Deshalb ist es auch kärntenweit beliebt und die Plätze für die Anproben sind schnell ausgebucht. “Die Bräute zeigen uns ein unglaubliches Vertrauen und ich freue mich wirklich über jede einzelne Anfrage“, zeigt sich Brautkleid-Expertin Silvia begeistert. “Traut” ihr euch? Dann am besten keine Zeit verlieren, gleich anmelden und hier einen Termin buchen.