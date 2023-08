Waldbrandanhänger: Villachs Feuer­wehren bekommen jetzt Spezial­ausstattung Villach - Aufgrund des Klimawandels und der damit einhergehenden Hitze- und Trockenperioden sind die Florianis auch im Villacher Raum zunehmend mit Waldbrandeinsätzen konfrontiert. Um diese Aufgaben effizient bewältigen zu können, wurden kürzlich die Feuerwehren Fellach und Gratschach/St. Andrä mit speziellem Material zur Waldbrandbekämpfung ausgestattet. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (116 Wörter) © 5min.at

“Um Waldbrandereignisse schnellstmöglich und noch effizienter bekämpfen und unter Kontrolle bringen zu können, wurden in der Stadt Villach die Geräte in zwei neuen Anhängern gebündelt und stehen so auf Anforderung über die jeweilige Einsatzleitung zur Verfügung”, so Bezirksfeuerwehrkommandant Patrick Unterrieder.

Sobe will Spezialisierungsoffensive weiter vorantreiben

“In Verbindung mit weiteren Gerätschaften, die durch den Kärntner Landesfeuerwehrverband und mit Fördermitteln aus dem Waldfondsgesetz angeschafft wurden, verstärken nun die beiden Waldbrandanhänger wesentlich die Schlagkraft unserer Feuerwehren bei größeren Waldbränden im Stadtgebiet Villach”, erklärt Stadtrat Harald Sobe (SPÖ). Mittelfristig sei es geplant, weitere Ortsfeuerwehren mit Sonderaufgaben und Geräten auszustatten und die Spezialisierungsoffensive weiter voranzutreiben.