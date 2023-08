Hotel Schloss Seggau Steirischer Betrieb erhält Umwelt-Auszeichnung Leibnitz - Elf österreichische Beherbergungsbetriebe erhielten im Rahmen der Green Tourism Conference das Österreichische Umweltzeichen und EU Ecolabel für umweltfreundliche und klimaschonende Betriebsführung. Auch ein steirischer Betrieb wurde ausgezeichnet. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (162 Wörter) SYMBOLFOTO © Steiermark Tourismus/Himsl

Seit 1996 gibt es das Österreichische Umweltzeichen im Tourismus. Seitdem haben sich mehr als 460 Tourismusbetriebe der Zertifizierung für das Nachhaltigkeitssiegel unterzogen. Im Rahmen der internationalen Green Tourism Conference im Hotel Savoyen in Wien wurden am 3. Mai 2023 wieder elf Hotels und Beherbergungsbetriebe ausgezeichnet. Die Steiermark konnte mit einer Auszeichnung punkten. Prämiert wurde dabei das Hotel Schloss Seggau in Leibnitz. Die weiteren neuen Lizenznehmern umfassen Betriebe aus Oberösterreich, Salzburg, Kärnten, Tirol und Wien.

Zahlreiche, vielfältige Maßnahmen eingeführt

“Ziel von European Tourism Going Green 2030 ist es, Betriebe aus dem Tourismusbereich mit Wissensaustausch auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit zu unterstützen. Indem sie sich mit dem Österreichischen Umweltzeichen und dem EU Ecolabel zertifizieren lassen, richten die Betriebe ihre Unternehmensführung nach Nachhaltigkeitskriterien aus”, erklärt Andreas Tschulik, Leiter der Abteilung V/7 für betrieblichen Umweltschutz im BMK. Zu den von den Betrieben eingeführten Maßnahmen zählen beispielsweise Abfall- oder Energiemanagement durch Solaranlagen bzw. Ökostrom oder ein Elektrofuhrpark.