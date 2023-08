Ziel "Mission Vorwärts" „Heer on Tour“: Militär­musik gibt bei Festival wieder den Ton an Kärnten - Das Militärmusikfestival des Österreichischen Bundesheeres am 25. Mai 2023 von 19 bis 22.30 Uhr im Wörthersee Stadion ist heuer die größte militärmusikalische Veranstaltung Österreichs. Es zählt zu den größten Events der letzten Jahre in Kärnten. von Janine Ploner 4 Minuten Lesezeit (488 Wörter) © Laura Heinschink/HBF

Zu einem ganz besonderen musikalischen Event kommt es am 25. Mai ab 19 Uhr im Klagenfurter Wörtherseestadion. Dann geht dort das „Militärmusikfestival 2023“ über die Bühne: 700 Soldaten aus dem In- sowie Ausland werden dabei vor tausenden Blasmusikfans ihr Können unter Beweis stellen, traditionelle als auch moderne Interpretationen zum Besten geben und der „Partnerschaft der Herzen“ zwischen „Licht ins Dunkel“ und dem Österreichischen Bundesheer musikalisches Leben einhauchen.

Militärmusik als Aushängeschild

Im Rahmen des Festivals kommt es ebenso zur Welturaufführung von „Mission Vorwärts“ – eines musikalischen „Cross-Over“-Werkes mit Special Guests. Komponiert und arrangiert wurde es von Tristan Schulze. Neben der Kärntner Sängerin und mehrfachen Amadeus-Award-Gewinnerin Melissa Naschenweng werden Hitparadenstürmer Chris Steger – derzeit Grundwehrdiener im Bundesheer – und Startenor Andreas Schager auf einer eigens installierten Bühne inmitten der Stadionplätze einzeln und in einem Crossover miteinander auftreten. „Die enge und positive Verbindung, die es in Österreich und Kärnten zwischen der Bevölkerung und dem Bundesheer gibt, ist etwas Besonderes. Die Menschen vertrauen auf deren Schutz und Hilfe, die sie insbesondere bei Naturkatastrophen immer wieder unter Beweis stellen. Als wichtiges Bindeglied zur Bevölkerung und bei vielen Auftritten viel bejubelt, haben sich die österreichischen Militärmusiken als hochprofessionelle, vielfältige und starke Aushängeschilder dieses Bundesheeres einen Namen gemacht“, so Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ).

“Licht ins Dunkel”

Seit 1980 werden Festivals der Militärmusiken veranstaltet, das erste Mal sei ein solches 2003 in Kärnten zu Gast gewesen. Man habe in Kärnten im vergangenen Jahr rund 800.00 Euro für die Opfer des Hochwassers und der Unwetter sammeln können. Derzeit seien vor allem die Teuerung und die steigenden Miet- und Heizkosten das wesentlichste Thema. Pius Strobl darauf hin, dass im letzten Jahr im Rahmen von Licht ins Dunkel rund 148 Millionen Euro an Spenden zusammengekommen seien. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner: „Seit mehr als 50 Jahren sammeln wir gemeinsam mit Licht ins Dunkel Spenden und daraus ist auch eine erfolgreiche Kooperation entstanden. Wir freuen uns sehr über diese Zusammenarbeit, bei der wir alleine im Vorjahr fast 100.000 Euro übergeben konnten. Wir werden uns auch in Zukunft gemeinsam bemühen, um denjenigen zu helfen, die vom Schicksal vor eine schwere Aufgabe gestellt wurden, die alleine oft kaum zu meistern ist.“

Musikalische Vielfalt

Die Besonderheit beim heurigen Militärmusikfestival des Österreichischen Bundesheeres ist die internationale Beteiligung von Militärmusiken aus Italien, Slowenien, Montenegro und aus dem Oman. Insgesamt werden etwa 1.500 Personen am Festival mitwirken. Das musikalische Repertoire ist vielseitig: Zusätzlich zur Pflege der klassischen Marschmusik, präsentieren die Militärkapellen Musik für jeden Geschmack. Die Bandbreite reicht dabei von Rock und Pop bis hin zu anspruchsvoller Klassik. Bei den Konzerten darf man sich daher oft auch über Klänge von Rainhard Fendrich und Udo Jürgens sowie Filmmusiken aus „Star Wars“ und „Mission Impossible“ freuen. Neben den acht österreichischen Militärmusiken werden bei dieser jährlichen „Musikzusammenziehung“ auch Militärmusiken aus Italien, Montenegro, Oman und Slowenien erwartet.

