Jugendredewettbewerb: Nachwuchs-Redner zeigten beim Landes­finale in Klagenfurt ihr Können Klagenfurt - Die besten Nachwuchs-Redner Kärntens fanden sich am Mittwoch beim Landesfinale des 70. Landes-Jugendredewettbewerbs im Verwaltungszentrum des Amtes der Kärntner Landesregierung ein und brillierten in den zwei Kategorien „Klassische Rede" und „Spontanrede".

Insgesamt nahmen 32 junge Sprachtalente zwischen 14 und 21 Jahren beim diesjährigen Landesfinale in Klagenfurt teil. Aufs Tapet gebracht wurden dabei spannende Themen wie „Soziale Medien – Segen oder Fluch“, „Gewalt gegen Frauen“, „Blackout“, „E-Autos“, „Fehler vergangener Generationen“, „Das schwarze Loch der Depression“ oder „Landflucht – können wir unsere Dörfer noch retten?“. Auch Landesrätin Sara Schaar (SPÖ) zeigte sich von den rhetorischen Fähigkeiten der Jugendlichen begeistert: „Für mich ist es ein gutes Zeichen, dass es Jugendliche mit einer kritischen Stimme gibt, die sich Gedanken um die Entwicklungen in unserer Gesellschaft machen und auch keine Scheu davor haben, ihre Meinung lautstark kund zu tun – und das in einem respektvollen Ton. Ich kann allen Teilnehmenden nur ganz herzlich zu ihren tollen Leistungen gratulieren.”

Die ersten Plätze 2023: Dalila Husic, MS 12 St. Ruprecht (Klassische Rede, 8. Schulstufe)

Sophie Bugelnig, HLW Hermagor (Klassische Rede, höhere Schulen)

Emilia Schmölzer, Peraugymnasium Villach (Klassische Rede, höhere Schulen)

Daniel Liebl, HTL Mössingerstraße (Spontanrede, höhere Schulen)

Für sie geht es jetzt zum Bundes-Jugendredewettbewerb

Die Sieger werden Kärnten beim Bundes-Jugendredewettbewerb von 4. bis 7. Juni 2023 in Innsbruck vertreten. Für den ersten Platz gab es 150 Euro Preisgeld, für den zweiten 100 Euro und für den dritten 50 Euro. Die Jury bildeten diesmal Jury-Vorsitzende Anja Glüsing (Gesangs- und Sprechtrainerin), John Patrick Platzer (Soldat mit Herz), Sandra Pinter (Land Kärnten, Abteilung 13 – Gesellschaft und Integration), Gerlinde Duller (Bildungsdirektion Kärnten) und Tanja Leitner (Die Kärntner Volkshochschulen).