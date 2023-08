10.000 Euro Preisgeld Das Projekt "Steirereck am Pogusch" gewinnt den Architekturpreis Steiermark - Am 4. Mai wurde der Architekturpreis des Landes Steiermark 2023 an „PPAG architects" vergeben. Konkret wurde dabei das Projekt „Steirereck am Pogusch" geehrt. von Elisa Auer 2 Minuten Lesezeit (355 Wörter) © Elisa Auer

Zur Förderung und Anerkennung beispielgebender Leistungen auf dem Gebiet der Architektur wird der Architekturpreis des Landes Steiermark vergeben. Ausgeschrieben wurde diese Auszeichnung vom Haus der Architektur. Die Kuratorin Indira van ‘t Klooster hatte als Jurorin die Aufgabe, die Einreichungen zu bewerten. Als Sieger des Architekturpreises des Landes Steiermark 2023 ging schließlich „PPAG architects” für das Projekt „Steirereck am Pogusch” hervor.

Auf Vorschlag der Kuratorin zwei weitere Auszeichnungen

Die Gewinner dürfen sich über 10.000 Euro freuen. Landeshauptmann und Kulturreferent Christopher Drexler äußert sich wie folgt: „Das Steirereck am Pogusch ist nicht nur ein kulinarisches Aushängeschild der Steiermark. Dank der klugen Architektur bilden die Gebäude, die vom 17. bis zum 21. Jahrhunderten errichtet wurden, einen spannenden Bogen, der die Vergangenheit mit der Gegenwart auf eindrucksvolle Art und Weise verbindet. Herzliche Gratulation an die Expertinnen und Experten, die dieses Projekt verwirklicht haben!” Das Niveau war dieses Jahr sehr hoch! Deshalb wurden noch zwei weitere Auszeichnungen verliehen. Diese gingen an die folgenden Projekte bzw. Projektumsetzer: Weinhof Locknbauer, Mascha Ritter und Ortszentrum Stanz, Nussmüller ArchitektenGraz.

Warum wurde das Projekt “Steirereck am Pogusch” auserkoren?

Auf welche Kriterien stützte sich die die Kuratorin hinsichtlich ihrer Entscheidung? „Das Steirereck am Pogusch stellt eine enge Beziehung zur Natur her, sowohl in der Art wie das Projekt mit lokalen Materialien arbeitet, als auch wie es einen umschlossenen menschlichen Lebensraum bildet, der als regionaler Knotenpunkt im Netzwerk der Lebensmittelproduktion für die Gastronomie fungiert. Es verbindet mehrere Gebäude, die zwischen dem 17. und dem 21. Jahrhundert errichtet wurden, und schafft so einen ganzheitlichen Metabolismus in der Größe einer ländlichen Siedlung, der sowohl als ökologisches System als auch als Energiedrehscheibe dient und teilweise unsichtbar unter der Erde liegt. Die Architektinnen und Architekten haben eine einzigartige architektonische Sprache geschaffen, indem sie die Gegebenheiten der Vergangenheit respektieren, ein transparentes Form-follows-function-Prinzip anwenden und die Wiederverwendung oder Umnutzung von Materialien, wo immer es möglich ist, praktizieren. So ist ein eklektisches Ensemble entstanden, das eine Inspiration für gegenwärtige und zukünftige Herausforderungen in der Steiermark und darüber hinaus darstellt”, so lautet ihr Resümee, welches ausschlaggebend für den finalen Entschluss war.