Seit 3. Mai Live-Konzerte und Pfirsich-Spritzer: Der Citypeach ist zurück Graz - Die beliebte Outdoor-Bühne unter der Erzherzog-Johann-Brücke sorgt wieder für Stimmung und abendliches Freizeitprogramm. Am 3. Mai gab´s den Startschuss. von Elisa Auer

Am 3. Mai feierte der Citypeach seine Eröffnung mit der Open Stage. Dazu können sich Bands anmelden, um dann vor Ort zwischen 18 und 22 Uhr die Bühne zu bespielen. Voraussetzungen gibt es dafür keine, auch Newcomer sind herzlich willkommen. An Publikum mangelt es dafür nicht, zumal es sich um eine kostenlose Veranstaltung handelt, bei der jeder dazu eingeladen ist, der Musik zu lauschen.

Saftiges Programm für die nächsten Tage

Es soll auch nicht bei einem einmaligen Event bleiben, die Open Stage findet in regelmäßigen Abständen statt. Auch andere Veranstaltungen sind am Murufer direkt im Herzen der Innenstadt geplant. So sorgt am heutigen Donnerstag, dem 4. Mai, das Dj Kollektiv Gut Aufgelegt für stimmungsvolle Beats. Am Freitag stehen gleich zwei Acts auf der Bühne: Antrieb (von 18 bis 20 Uhr) und Julia Caballera (von 20 bis 22). Um das Wochenende dann nochmal musikalisch abzuschließen werden am Samstag Livin´Vintage und Dj Ayoubsi für ein würdevolles Finale sorgen. Auch an den kommenden Wochenenden soll es ausreichend Programm geben.