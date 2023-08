Erste Etappe abgeschlossen Klagen­furter Eishalle erstrahlt in neuem Glanz: Phase zwei beginnt Klagenfurt - In zwei Bau-Etappen erhält die Klagenfurter Eishalle ein neues Gesicht. Letzen Herbst wurde die erste Etappe erfolgreich abgeschlossen. Nun startet der zweite Abschnitt mit dem Außenteil. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (210 Wörter) Bürgermeister Christian Scheider, Kärntner Messen Geschäftsführer Dr. Bernhard Erler und der Technische Leiter Harald Dovjak-Ladinig beim Lokalaugenschein der Arbeiten von Bauphase zwei. © StadtKommunikation/Bauer

Bis Oktober 2022 wurden im Innenbereich der Eishalle eine neue Bande und Tribünen gebaut. Auch der neue Videowürfel wurde in Betrieb genommen. Da nun Sommerpause ist, folgt die Phase zwei des Umbaus, die sich mit dem Außenbereich befasst. Bis zum Saisonstart im Herbst sollen sämtliche Arbeiten abgeschlossen sein.

Zweite Bauphase beginnt

„Der Umbau der Eishalle ist für Klagenfurt, den Sport, Sportbegeisterte und unsere Jugend ein wichtiges Leuchtturmprojekt. Als Bürgermeister und jahrzehntelanger KAC-Fan ist es mir eine große Freude, dass die Arbeiten nach Plan laufen und wir noch heuer Spiele in der neuen Arena bestaunen können. Danke an alle Beteiligten“, sagt Bürgermeister Christian Scheider. Konkret werden in der zweiten Bauphase die Außenfront, das Vordach sowie der Vorplatz erneuert. Ebenfalls wird der große Schriftzug mit „Heidi Horten Arena“ befestigt.

Alles verläuft nach Plan

Zu Beginn der Planungsarbeiten für das Facelift der Arena brach der Krieg in der Ukraine aus, was zu unkontrollierten Preisschwankungen führte. Dennoch konnte das Budget, mit einer Investitionssumme von rund 9 Millionen Euro, gut gehalten werden. „Wir sind sehr glücklich, dass der Kostenrahmen gehalten wird und alles nach Plan verläuft. Eine tolle Leistung“, ist Kärntner Messen Geschäftsführer Mag. Dr. Bernhard Erler erfreut.