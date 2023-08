Tragisch! Drei verletzte nach Kollision auf B320: Polizei betreute Vierbeiner Wörschach/Liezen - Am 4. Mai wurde die Freiwillige Feuerwehr Liezen zu einem schweren Verkehrsunfall gerufen - es kam zu einer Kollision auf der B320. von Elisa Auer 1 Minute Lesezeit (93 Wörter) © FF Wörschach

Die Freiwillige Feuerwehr Wörschach musste am 4. Mai aufgrund eines schweren Verkehrsunfalls ausrücken. Ein PKW kam auf der B320 auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden LKW. Ein zweiter PKW wurde ebenfalls Teil des Unfallgeschehens. Der Fahrer des ersten PKW wurde schwer verletzt und musste aus dem Wagen geschnitten werden. Seine Beifahrerin und ein weiterer Verkehrsteilnehmer wurden leicht verletzt. Auch ein tierischer Vierbeiner war mit an Board: Der Hund wurde durch die Feuerwehr betreut. Gemäß Alarmstichwort wurde die FF Liezen-Stadt mitalarmiert, an der Einsatzstelle wurde diese aber nicht mehr benötigt.