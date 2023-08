Bergmanngasse/Kreuzgasse Kollision nahe Geidorfplatz: vier Feuerwehr-Fahrzeuge im Einsatz Geidorf - Am Donnerstagvormittag, den 4. Mai 2023, kollidierten im Kreuzungsbereich Bergmanngasse/Kreuzgasse, zwei Fahrzeuglenker miteinander. Beide erlitten leichte Verletzungen. von Elisa Auer 1 Minute Lesezeit (88 Wörter) © Aron M - Austria/ #36634505/ stock.adobe.com

Ein 62-Jähriger aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld lenkte einen (Klein) Lkw gegen 09.30 Uhr auf der Kreuzgasse in Richtung des Kreuzungsbereiches mit der Bergmanngasse. Zum selben Zeitpunkt fuhr eine 31-jährige Leobnerin ebenso mit einem (Klein) Lkw von der Bergmanngasse in Richtung Kreuzgasse. Der 62-Jährige übersah laut eigenen Angaben den Kreuzungsbereich. Es kam zur Kollision. Dabei kippte der (Klein) Lkw des 62-Jährigen zur Seite und landete am Dach. Die Rettung transportierte beide Unfallbeteiligte in das UKH Graz. Die Berufsfeuerwehr Graz stand mit vier Fahrzeugen im Einsatz.