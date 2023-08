Sein "Herrli" war nicht der einzige Verletzte Nach Gasexplosion: Kleiner Kater wurde in Trümmer­haufen gefunden St. Peter - Am 3. Mai ereignete sich eine Gasexplosion in St. Peter. Dabei erlitt ein Mann schwere Verletzungen. Aber auch ein anderes Wesen kam dabei zu Schaden: Eine Katze fand sich inmitten des Chaos wieder. Die Berufsfeuerwehr hat den Kater zur Arche Noah gebracht. von Elisa Auer 2 Minuten Lesezeit (317 Wörter) Der kleine Kater befindet sich nun beim Aktiven Tierschutz Austria - Arche Noah © Arche Noah Artikel zum Thema Deshalb ist Grazer Wohnung vorgestern Nacht explodiertGasexplosion mitten in der Nacht: Eine Person wurde schwer verletzt

Bei der Explosion in St. Peter musste der Bewohner mit schweren Verletzungen auf die Intensivstation gebracht werden. 5 Minuten berichtete. Die Wohnung war komplett demoliert, es herrschte Chaos und Verwüstung. Inmitten des hektischen Trubels aber machte sich ein “Miauen” bemerkbar. Die nun zerstörten Räumlichkeiten waren auch das Zuhause eines kleinen Katers gewesen.

Ein tapferer, kleiner Held

Der junge Kater ist laut Angaben des Tierschutzes erst zwischen ein und zwei Jahre alt und wurde in der Wohnung alleine zurückgelassen, während sein Besitzer auf den Weg ins Krankenhaus war. Die Berufsfeuerwehr hat schließlich veranlasst, dass der tierische Vierbeiner zur Arche Noah gebracht wurde. Vor Ort wurde er von Tierärzten versorgt. Auch bei ihm zeigten sich Verletzungen aufgrund der Gasexplosion. Das Fell war verschmort, die Schnurrhaare abgebrannt und zudem war er stark dehydriert. Die Haut war generell gezeichnet von Brandwunden. Um die Behandlung zu erleichtern, wurde er leicht sediert und sein Fell geschoren, damit man die Wunden verarzten konnte. Infusionen und Schmerzmittel sollten Linderung schaffen. Dass er die Explosion überlebt hat, grenzt der Arche Noah zufolge an ein Wunder.

Die Arche Noah wünscht dem Herrchen gute Besserung

“So waren definitiv tausende Schutzengel am Werk! Trotz dem Trauma, der neuen Umgebung im Tierheim und den schweren Verletzungen hat er seinen Charakter aus Gold beibehalten. Bietet man ihm die Hand an, legt er seinen Kopf hinein. Ganz so als wolle er Trost suchen. Und Schnurren funktioniert auch immer noch bestens! Wir werden gut auf die kleine Samtpfote aufpassen UND: Unsere Gedanken sind auch bei seinem Herrli, der noch in der Intensivstation liegt und sich hoffentlich gut und schnell erholt, damit er ihn bald wieder in seine Arme schließen kann!”, heißt es in einem Facebook-Post des Tierschutzes. Die Arche Noah freut sich über finanzielle Unterstützung für die medizinischen Kosten, Futter und Unterkunft des kleinen Katers, damit sein Besitzer in Ruhe genesen kann.