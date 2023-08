Dialogwoche im Mai „Genuss­droge“ Alkohol: Rund 28.000 Kärntner sind danach süchtig Kärnten - Mehr als 80.000 Kärntner haben einen problematischen Alkoholkonsum. Die gesundheitlichen Risiken werden unterschätzt. Stress, Belastung, Ängste und Einsamkeit sind oftmals die „Auslöser“. Eine Dialogwoche soll vom 8. bis 14. Mai sensibilisieren. von Janine Ploner 3 Minuten Lesezeit (451 Wörter) Rund 28.000 Kärntner sind süchtig nach Alkohol. © Büro LRin Prettner

Österreich zählt im internationalen Vergleich zu den Ländern mit den höchsten Alkoholkonsumraten. „Rund 14 Prozent der Bevölkerung, also eine Million Menschen, weisen ein problematisches Trinkverhalten auf. Für Kärnten bedeutet das: Mehr als 80.000 Personen zählen zur Alkohol-Risikogruppe, rund fünf Prozent davon, 28.000 Kärntner, sind süchtig“, informierte heute, Donnerstag 4. Mai 2023, Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) bei einer Pressekonferenz, die im Vorfeld der „Dialogwoche Alkohol“ abgehalten wurde. Diese findet heuer zum 4. Mal österreichweit statt – und zwar vom 8. Mai bis 14. Mai.

Dialogwoche Alkohol

„In dieser Woche wollen wir für das Tabuthema Alkohol sensibilisieren. Nach wie vor ist der Umgang mit Alkohol von viel Unwissenheit geprägt, was dazu führt, dass die Auswirkungen der ‘Droge’ Alkohol verharmlost und unterschätzt werden“, warnte Prettner. „Alkohol ist neben Nikotin weltweit die Substanz mit der größten Krankheitslast.“ Laut der Gesundheitsreferentin seien besonders Männer zwischen 40 und 60 Jahren gefährdet. „Allerdings nimmt auch die Zahl der Frauen zu: Vor 20 Jahren ist auf zehn Männer eine Frau gekommen. Heute kommen auf zehn Männer rund vier Frauen“, erklärte Prettner. Die Hauptursachen, in die Alkoholfalle zu rutschen, seien Stress, Leistungsdruck, Einsamkeit und Existenzsorgen.

Einen verantwortungsvollen Umgang

„Wir sagen dem Alkohol nicht nur während der Dialogwoche den Kampf an, sondern tagtäglich“, betonte Eva Maria Adlmann von der Suchtpräventionsstelle im Land Kärnten. Dafür stehen wir mit Schulen, mit Ärzten, mit der offenen Jugendarbeit, mit Eltern, mit Beratungsstellen, mit interessierten Betrieben und Firmen im laufenden Austausch“, so Adlmann. „Es geht nicht darum, Alkohol zu verteufeln, sondern darum, für einen verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol zu sensibilisieren.“ Adlmann lud zur Selbstreflexion ein: „Welche Rolle spielt Alkohol in Ihrem Leben? Wann und in welchen Situationen trinken Sie Alkohol?“ In jenen Fällen, da der Alkoholkonsum ein anderes Problem überdecken sollte, werde es problematisch.

Circa 350 Patienten in Suchtklinik

Das bestätigte auch die ärztliche Leiterin der Klinik de La Tour, Michaela Leopold. „Der Weg vom “normalen“ zum “riskanten“ Alkoholkonsum ist schleichend und gefährlich. Meistens stehen ganz andere Themen dahinter – und genau diese gilt es in Therapien herauszufinden und zu lösen.“ Wie Leopold erklärte, sei den meisten Menschen nicht bewusst, welche unterschiedlichen gesundheitsschädlichen Folgen Alkoholkonsum haben könne. „Bekannt sind die Auswirkungen auf Leber und Magen. Tatsächlich aber können alle Organe betroffen sein – sehr oft das Herz und natürlich das Gehirn.“ In der Suchtklinik de la Tour werden laut Leopold pro Jahr rund 350 Patienten betreut. „Uns stehen 56 Betten zur Verfügung.“ Von diesem stationären Angebot abgesehen, habe Kärnten ein dichtes Hilfs- und Therapienetz „Wir haben in allen Bezirken ambulante Therapieangebote etabliert“, sagte die Gesundheitsreferentin. Die Angebote sind im Suchthilfekompass des Landes angeführt.