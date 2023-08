Will persönlich Dank bekunden Landeshauptmann Christopher Drexler auf Besuch bei BH Liezen und Expositur Gröbming Liezen - Auf seiner Tour durch alle steirischen Bezirkshauptmannschaften legte der Landeshauptmann Christopher Drexler am Mittwoch, den 3. Mai 2023, auch einen Stopp in Liezen ein. Die Landesamtsdirektorin Brigitte Scherz-Schaar begleitete ihn dabei. von Elisa Auer 1 Minute Lesezeit (184 Wörter) Bezirkshauptmann Christian Sulzbacher begrüßte LH Christopher Drexler. © Land Steiermark/Binder

Liezen ist mit seinen 3.318,70 Quadratkilometer flächenmäßig der größte Bezirk Österreichs. In den 29 Gemeinden und Städten leben rund 79.800 Bewohner. Das 138-köpfige Team rund um Bezirkshauptmann Christian Sulzbacher und Expositurleiter Nico Groger meistern gemeinsam die Verwaltungsaufgaben im Bezirk Liezen.

Liezen als beliebtes Tourismus-Domizil

„Die Region Liezen ist für den Tourismus, zahlreiche Wintersportveranstaltungen und Groß-Events bekannt. Vom Nightrace in Schladming über das Skifliegen am Kulm bis hin zum Narzissenfest im Ausseerland präsentiert sich die ganze Region und erreicht eine enorme Wertschöpfung. Die Abwicklung solcher Großveranstaltungen ist auch für die Behörden und insbesondere für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bezirkshauptmannschaft eine große Herausforderung. Sie tragen wesentlich zum reibungslosen Ablauf bei”, betont Landeshauptmann Christopher Drexler. Er will sich mit seinem Besuch persönlich bei den Mitarbeitern für ihre Arbeit und ihr Engagement bedanken. „Sie alle sorgen für die Umsetzung und Kommunikation der zum Teil komplexen rechtlichen Vorgaben und spielen somit eine wichtige Rolle für das Funktionieren unseres Landes. Dafür gilt Ihnen mein persönlicher Dank”, so äußert er sich dankend.