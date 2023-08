Radetzkyspitz, Radetzkystraße und Jakominiplatz-West Straßenbahn-Bauarbeiten gehen in die zweite Runde: Das sind die wichtigsten Änderungen Graz - Mit 6. März haben die Bauarbeiten an der neuen Straßenbahn-Entlastungsstrecke begonnen. Gestartet wurde zuerst in der Neutorgasse, jetzt steht der nächste Abschnitt an: Der Fokus wird dabei auf den Joanneumring und die Radetzkystraße gelegt. von Elisa Auer 2 Minuten Lesezeit (262 Wörter) © Elisa Auer

Ab 30. Mai 2023 rücken die folgenden Örtlichkeiten in das Zentrum der Bauarbeiten: der Radetzkyspitz, die Radetzkystraße und der Jakominiplatz-West. Die Straßensperre ist mit einigen Umleitungen verbunden.

Das gilt es zu beachten

In der Radetzkystraße werden die Busse der Graz Linien gegen die Einbahn am Joanneum- und Opernring geführt. Am Eisernen Tor wird es weiterhin die direkten Umsteigemöglichkeiten zwischen Bus und Straßenbahn geben. Für den Kfz-Verkehr bleibt damit nur mehr eine Fahrspur in Richtung Westen. Die Ersatzhaltestellen für den Jakominiplatz befinden sich in Richtung Osten am Joanneumring 1–7 und in Fahrtrichtung Westen vor dem Operncafé. Die Linien 31 und 39 bekommen in der Franz-Graf-Allee eine Ersatzhaltestelle für den Kaiser-Josef-Platz, die Nightlines N3, N4, N5, N6 und N8 am Jakominiplatz neue Haltestellen. Bis 10. September kann man vom Joanneumring kommend weder in die Wielandgasse noch über die Radetzkystraße in die Keesgasse einbiegen. Die Umleitung erfolgt über die Pestalozzistraße und die Zimmermanngasse. Von der Burggasse kommend ist für Kfz das Geradeausfahren in die Franz-Graf-Allee nicht möglich. Es gilt ein Rechtsfahrgebot. Auch das Linksabbiegen vom Opernring Richtung Jakominiplatz bzw. Gleisdorfer Gasse ist nicht möglich.

Was ändert sich für Radfahrer?

Die Verbindungen über den Jakominiplatz-West und die Keesgasse sind während der Bauarbeiten nicht zu benutzen. Die Radrouten in und aus der Innenstadt führen über Eisernes Tor, Kaiserfeldgasse, Schmiedgasse und Richtung Westen zum Kai. Richtung Süden ist die Schmiedgasse ab der Kreuzung Kaiserfeldgasse für den Radverkehr gesperrt. Der Radweg ab dem Eisernen Tor in Richtung Oper bzw. Stadtpark kann wie üblich befahren werden.