Rettung im Einsatz Kind (9) geht hinter Bus über die Straße: Plötzlich von Auto erfasst Treibach - Am Donnerstagnachmittag fuhr eine 43-jährige St. Veiterin mit ihrem Auto durch das Ortsgebiet von Treibach. Bei einer Bushaltestelle kam es plötzlich zu einem Unfall. von Anja Mandler

Wegen eines entgegenkommenden Omnibusse, der an einer Haltestelle hielt, verringerte sie ihre Geschwindigkeit beim Vorbeifahren, als plötzlich ein 9-jähriger Bub aus dem Bezirk St. Veit an der Glan hinter dem Bus die Fahrbahn querte. Trotz eingeleiteter Notbremsung konnte sie einen Zusammenstoß mit dem Kind nicht mehr vermeiden. Der Bub wurde zu Boden gestoßen und unbestimmten Grades verletzt. Er musste nach Erstversorgung von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht werden.