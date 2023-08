Lend liegt im Trend Es WIRBELT in LEND: Wo ist diese Woche was los? Lend/Graz - Einigen ist sicher schon aufgefallen, dass es seit letztem Sonntag größere Menschenmassen in den Grazer Bezirk Lend verschlägt. Der Grund dafür ist das jährlich stattfindende Nachbarschaftsfest "Lendwirbel". Geboten werden vielfältige Veranstaltungen. Wir haben einige Programmpunkte für euch zusammengefasst. von Elisa Auer 2 Minuten Lesezeit (347 Wörter) © 5min.at

An Freizeitangebot mangelt es diese Woche sicherlich nicht. Den Auftakt feierte der Lendwirbel mit dem Schlagergarten Gloria am 30. April. Das Nachbarschaftsfest findet größtenteils im Freien statt – zur großen Freude hat sich gerade rechtzeitig noch ein ganz besonderer Gast angekündigt: die Sonne! Damit steht einer gelungenen und abwechslungsreichen Veranstaltungswoche nichts mehr im Weg. Das Fest dient unter anderem dazu, den lange unter schlechtem Ruf gestandenen Bezirk Lend etwas aufzuwerten und ihn mit spannenden Events und Menschen zu füllen. Wir dürfen nun einige Highlights der Woche präsentieren.

Pay What You Want Flohmarkt

Am Freitag um 12 Uhr gibt es ausgewählte Vintage-Stücke im Dogdays of Summer Store in der Volksgartenstraße 4-6. Wie der Name bereits verrät, wird es keine fixen Preise geben. Jeder kann so viel geben, wie ihm das zu ersteigernde Kleidungsstück wert ist. Grundvoraussetzung ist nur, dass überhaupt etwas bezahlt wird. Wie auf der Veranstaltungsseite ausgeschildert, gilt “First come, first served!” Es lohnt sich also, früh vor Ort zu sein. Auch der reguläre Shop wird währenddessen geöffnet haben. Bis 18 Uhr wird die Veranstaltung gehen.

Santa Lucia Stage

Direkt nach dem Flohmarkt geht es weiter zur Santa Lucia Stage. Ab 15 Uhr gibt es in der Stockergasse 10 (Lendplatz Süd) Live-Musik. Bis 22 Uhr bespielen dort Acts wie Pandoras Kleine Schwester, Son Fou oder auch Chris Magerl & the burnig flags die Bühne.

Tanzkaraoke Viewing

Am Samstagabend um 20.45 Uhr werden die Tanzkaraokevideos, die in der Woche zuvor gedreht wurden, präsentiert. Dies wird in Form eines Public-Viewings am Mariahilferplatz geschehen. Dieser soll im Zuge dessen erneut zur Tanzkaraoke-Stage werden. Alle sind dabei herzlich eingeladen, bei diesem “Flashmob” mitzutanzen.

Lendwirbelbühne

Am Samstag gibt es dann wieder Live-Musik, diesmal in der Griesgasse 8. Direkt vor dem Club Wakuum wird sich die Stage befinden, die von 15 bis 22 Uhr verschiedenste Künstler begrüßen darf. Riley Tamper, Dizzery, OXYJANE, Hume, Musikcafe Prenner und Dizzery werden für Stimmung sorgen. Ebenfalls vertreten wird auch Christian Albrecht sein, der am Wochenende zuvor seinen großen Auftritt beim Styrian Sounds Festival hatte.