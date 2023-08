Anerkennung für Familienbetrieb Zum Firmen­jubiläum: Ehren­urkunde für ehe­maligen Vize­bürger­meister Albert Gunzer Klagenfurt - „Farben Gunzer“ feiert heuer 40-jähriges Firmenjubiläum. Für Firmengründer Albert Gunzer und Sohn Stefan, der das Unternehmen in zweiter Generation führt, gab es von Bürgermeister Christian Scheider die Ehrenurkunde der Landeshauptstadt Klagenfurt. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (342 Wörter) Bürgermeister Christian Scheider und Gemeinderat Dr. Andreas Skorianz überreichen Albert und Stefan Gunzer zum 40-jährigen Firmenjubiläum die Ehrenurkunde der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee. © StadtKommunikation / Peter Just

Seit 1983 ist die Firma „Farben Gunzer“ als Fachbetrieb für Farben und Lacke in Klagenfurt tätig. Gegründet wurde das Unternehmen vom ehemaligen Klagenfurter Vizebürgermeister Albert Gunzer, damals, wie er selbst sagt, „ohne viel Erfahrung und ohne Startkapital, aber mit umso mehr Begeisterung“. Nach sehr arbeitsintensiven 10 Jahren wurden nach und nach große Farb- und Lackhersteller aus ganz Europa auf das aufstrebende Unternehmen aufmerksam und schlossen exklusive Lieferverträge für den Raum Kärnten und Osttirol ab. Damit war der Erfolg des seit mittlerweile vier Jahrzenten bestehenden Betriebes, der mittlerweile von Gunzers Sohn Stefan geführt wird, besiegelt. Heute beliefert „Farben Gunzer“ täglich Malereibetriebe, Autolackierereien, Gemeinden, Krankenanstalten, Holzbaubetriebe, Schlossereien etc., aber auch Privatkunden schätzen die kompetente, persönliche Beratung des Farben- und Lackfachhändlers.

Anerkennung für Familienbetrieb

„Familienbetriebe, die über Jahre konstant aufgebaut werden und erfolgreich sind, sind die wirtschaftlichen Säulen einer Stadt. Der Farbenfachhandel Gunzer ist aus Klagenfurt nicht wegzudenken“, so Bürgermeister Christian Scheider, der Albert Gunzer die Ehrenurkunde der Landeshauptstadt Klagenfurt überreichte und auch Stefan Gunzer alles Gute und weiterhin viel Erfolg wünschte: „Schön, dass das gut aufgebaute Unternehmen in der Familie bleibt und im Sinne des Gründers weiter geführt wird“, so Scheider. Albert Gunzer bedankte sich herzlich für die ihm entgegen gebrachte Anerkennung, blickt mit Stolz auf 40 Jahre Firmengeschichte zurück und ist froh, dass die acht Mitarbeiter zählende Firma „stabil und schuldenfrei dasteht“.

Über Albert Gunzer

Neben seiner beruflichen Karriere engagierte sich Albert Gunzer ab 1990 auch in der Wirtschaftskammer Kärnten, wo er in verschiedenen Ausschüssen tätig war, unter anderem war er jahrelang Vorsitzender der Kärntner Farbenhändler und in der Prüfungskommission der Lehrlingsausbildner. Im Jahr 2000 wurde Albert Gunzer zum Vizepräsidenten der Wirtschaftskammer Kärnten und auch als Kärntner Vertreter in die Bundeswirtschaftskammer Wien gewählt. 2006 wechselte Albert Gunzer als Stadtrat in die Klagenfurter Stadtregierung und wurde drei Jahre später 1. Vizebürgermeister und war von 2010 bis zu seinem Ausscheiden aus der Politik im Jahr 2015 auch Messepräsident.