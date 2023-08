Für Vertreter des Gesundheitsbereiches Die ungewisse Zukunft der Pflege: Lange Nacht lädt zum Austausch Fürstenfeld - Am 11. Mai ab 16 Uhr wird zur langen Nacht der Pflege in die Stadthalle Fürstenfeld geladen. Es handelt sich dabei um eine kostenfreie Veranstaltung für alle Interessenten. Ob man selbst im Pflegebereich tätig ist oder auch nicht: Jeder ist herzlich willkommen. von Elisa Auer 2 Minuten Lesezeit (261 Wörter) © Kzenon/ #113250270/ stock.adobe.com

Der International Council of Nurses (ICN) ist die internationale Stimme der Pflege. Auf lokaler Ebene ist der steirische Landesverband des ÖGKV dafür zuständig, für die Bedürfnisse der Pflegekräfte einzustehen und somit als Sprachrohr für diese Berufsgruppe zu dienen. Bei der Langen Nacht der Pflege steht vor alle ein Thema besonders im Vordergrund: die ungewisse Zukunft dieses Berufs.

Laute Stimmen, schockierende Fakten

Das österreichische Gesundheitssystem bedarf dringender Reform, so heißt es in der Presseaussendung des ÖGKV. Es bedarf einer Instanz, welche zwischen Pflege und Politik vermitteln soll. „Wer, wenn nicht wir?“, so Marianne Raiger, Landesvorsitzende des Österreichischen Gesundheits- und Krankenpflegeverbands (ÖGKV) Landesverband Steiermark. Am 11. Mai soll deshalb in der Stadthalle Fürstenfeld die Lange Nacht der Pflege stattfinden, um Personen des Gesundheitsbereichs eine Plattform für Informationsaustausch zu bieten. Es wird Reden von Personen aus der Praxis geben, die aktuelle Schwerpunkte aufgreifen.

Am 12. Mai ist internationaler Tag der Pflege

Dieses Jahr richtet sich der Schwerpunkt der Langen Nacht der Pflege auf die Zukunft der Krankenpflege. Ana R. Valente dos Santos Cartaxo präsentiert im Rahmen der Veranstaltung die Ergebnisse der „Missed Nursing Care“-Studie, die sich mit den Konsequenzen der Personal-, Material- und Ressourcenknappheit in den Krankenhäusern befasst. Zum Abschluss gibt es auch eine Gesprächsrunde, bei der die ÖGKV-Präsidentin Elisabeth Potzmann die folgende Frage zur Diskussion stellt: „Hat Berufspolitik in der Pflege Zukunft?“. Neben Redebeiträgen wird es auch Aussteller geben. Die Besucher sollen zum entspannten Networking mit Experten aus dem Pflegebereich geladen werden. Informationsvermittlung und praxisnaher Austausch stehen dabei im Vordergrund.