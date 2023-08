Südtirolerplatz/Grieskai Radfahrer missachtet Rotlicht und kollidiert mit Pkw Gries/Graz - Am Donnerstagnachmittag, den 4. Mai 2023, kollidierte ein Fahrrad mit einem Pkw. Dabei verletzte sich der 28-Jährige Radfahrer schwer. von Elisa Auer 1 Minute Lesezeit (119 Wörter) © Stefan Körber /#34184240/ stock.adobe.com

Gegen 16.30 Uhr fuhr ein 59-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung auf dem Lendkai in Richtung Süden. Auf Höhe des Kunsthauses hielt der Mann bei der dortigen Ampel an und setzte seine Fahrt, nachdem die Ampel auf Grün schaltete, fort. Der 28-Jährige, in Graz lebende Kroate, fuhr mit seinem Fahrrad von der Innenstadt kommend in Fahrtrichtung Südtiroler Platz und überquerte die Fahrbahn des Grieskai am dortigen Schutzweg. Dabei dürfte er laut Zeugenaussagen das Rotlicht missachtet haben. In weiterer Folge kollidierte der Pkw mit dem Fahrradfahrer, wodurch der 28-Jährige zu Sturz kam. Der Radfahrer erlitt schwere Verletzungen. Das Rote Kreuz brachte den Verletzten nach der Erstversorgung ins LKH Graz. Der 59-Jährige blieb unverletzt.