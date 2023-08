Zeugen gesucht Diebstahl in Einkaufszentrum: mehrere tausend Euro Schaden Villach - Am 28. April wurde von einem unbekannten Täter ein Paket mit mehreren Mobiltelefonen gestohlen. von Elisa Auer 1 Minute Lesezeit (44 Wörter) © Aron M - Austria/ #36634505/ stock.adobe.com

Ein bisher unbekannter Täter stahl am 28. April, gegen 14 Uhr, in einem Einkaufszentrum in Villach ein Paket eines Paketzustellers, das dieser für kurze Zeit unbeobachtet auf einem Hubwagen zurückließ. Im Paket befanden sich Mobiltelefone und SIM-Karten im Wert von mehreren Tausend Euro.