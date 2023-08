Der Sommer kehrt allmählich ein Schönwetter hält an: Bis zu 24 Grad sind am Freitag möglich Graz/Steiermark - Am Freitag wird´s sonnig. Mit warmen Temperaturen startet das Wetter ins Wochenende. In den Bergen sind vereinzelt Regenschauer zu erwarten. von Elisa Auer 1 Minute Lesezeit (88 Wörter) © Elisa Auer

Der Freitag verspricht warme Frühlingstemperaturen, so lautet zumindest die Prognose der GeoSphere. Vormittags können sich vereinzelt ein paar hohe Wolken am Himmel zeigen. Gegen Nachmittag sollen sich in den Bergen Quellwolken bilden können. Dann sind auch vereinzelte Regenschauer möglich, diese seien im Westen jedoch nicht vor Abend zu erwarten. Die meisten Gebiete sollen davon ohnehin verschont bleiben. Der Morgen zeigt sich noch recht frisch mit Temperaturen zwischen ein und neun Grad. Am Nachmittag sind jedoch Höchstwerte von bis zu 24 Grad zu erwarten.