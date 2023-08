In der Nacht auf Freitag Mit Sturm­maske & Messer: Spiel­casino in Klagenfurt überfallen Klagenfurt - Mit einem Messer bewaffnet hat ein bisher unbekannter Täter in der Nacht auf Freitag ein Spielcasino in Klagenfurt überfallen. Zwar waren die Polizeistreifen innerhalb weniger Minuten vor Ort, dennoch gelang demjenigen die Flucht. Eine Fahndung verlief bisher negativ. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (90 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Kurz vor Mitternacht stürmte der bisher unbekannte Täter mit einer Sturmmaske am Kopf und einem Messer in der Hand ein Spielcasino in Klagenfurt und forderte den Angestellten zur Öffnung der Registrierkassa auf. “In der Folge konnte er Bargeld in bisher unbekannter Höhe rauben”, heißt es seitens der Polizei. Denn obwohl die Streifen bereits wenige Minuten nach der Anzeigeerstattung vor Ort waren, gelang demjenigen kurz vorher die Flucht. “Eine sofort durchgeführte örtliche Fahndung verlief bisher negativ”, erklären die Beamten abschließend. Verletzt wurde niemand.