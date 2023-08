Großangelegte Fahndung

Nach Einbruch in Alm­hütte: Plötzlich rücken ...

Bezirk Spittal an der Drau - Szenen, wie in einem Kriminalfilm, spielten sich am Mittwochnachmittag auf der Lampersberger Alm im Bezirk Spittal an der Drau ab. Im Einsatz standen ...