48-Jährige überlebt nicht

Todes-Crash an Bahn­übergang: Zug krachte in Auto

Seiersberg-Pirka - Donnerstagabend, am 4. Mai, kollidierte ein Zug an einem Bahnübergang in Seiersberg-Pirka mit einem Auto. Durch den Unfall erlitt die 48-jährige Fahrerin des Autos tödliche Verletzungen.

von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (109 Wörter)