Am 28. April 2023: Bad Bleiberger Berg­kapelle lud zum Konzert­abend ins Knappenhaus Bad Bleiberg - In tosendem Applaus mündete der Konzertabend der Bergkapelle Bad Bleiberg am 28. April 2023 im Knappenhaus. Rund 300 Personen genossen das musikalische Highlight. von Tanja Janschitz

Schwungvolle Blasmusik in großer Formation und feine Klänge unterschiedlichster Ensembles, so beschreibt Bürgermeister Christian Hecher (ULB) das Konzert der Bergkapelle Bad Bleiberg, das am 28. April 2023 im hiesigen Knappenhaus aufgeführt wurde. Musikalisch geleitetet von Christoph Glantschnig, organisiert von Mario Glantschnig, erfreute der gefühlvolle Solo- und Chorgesang das in großer Zahl anwesende Publikum.

Musikanten für jahrzehntelanges Engagement geehrt

Im Rahmen des Frühjahrskonzerts wurden auch mehrere junge und junggebliebene neue Mitglieder präsentiert sowie einige Musikanten für ihr jahrzehntelanges Engagement geehrt. Hecher: “Es freut mich sehr, dass die Bergkapelle mit nun über 40 aktiven Mitgliedern zu einem großen Orchester geworden ist, in dem verschiedene Generationen miteinander musizieren. Die dadurch dringend notwendigen Umbauarbeiten im Knappenhaus, um den Platz auf der Bühne zu erweitern, sind von uns gerne umgesetzt worden. Mit tatkräftiger Unterstützung durch die Bergkapelle selbst.”