Villach: GRÜNE-Partei lädt zum Tag der offenen Tür

Villach - Die Grünen Villach laden am heutigen Freitag, dem 5. Mai 2023, zum Tag der offenen Tür in ihr Büro am Hans-Gasser-Platz. Zusätzlich gibt es eine Jungpflanzenverlosung.

