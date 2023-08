Am 11. Mai in Fürstenfeld "Lange Nacht der Pflege" soll auf ungewisse Zukunft aufmerksam machen Fürstenfeld - Der österreichische Gesundheits- und Krankenpflegeverband (ÖGKV) veranstaltet am 11. Mai die "Lange Nacht der Pflege". In Fürstenfeld möchte der steirische Landesverband dabei die ungewisse Zukunft und die Anliegen des Pflegeberufs betrachten. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (179 Wörter) SYMBOLFOTO © Alexander Raths/Adobe Stock

“Die Stimmen werden immer lauter, die Zahlen und Fakten zunehmend schockierender – Die Notwendigkeit einer Reform im österreichischen Gesundheitssystem kann nicht länger ignoriert werden”, ist sich der ÖGKV in einer Aussendung sicher, der sich als “Sprachrohr zwischen Pflege und Politik” sieht. Daher veranstaltet der Landesverband Steiermark am 11. Mai in der Stadthalle Fürstenfeld die “Lange Nacht der Pflege”. Es soll eine Plattform für Information und eine Möglichkeit des Networkings für den Gesundheits- und Krankenpflegebereich geschaffen werden.

Schwerpunkt liegt in der Zukunft der Krankenpflege

Anlass für die “Lange Nacht der Pflege” ist der “internationale Tag der Pflegenden” am 12. Mai. Am Abend zuvor werden in der Stadthalle Fürstenfeld dann zahlreiche Vortragende aus der Praxis über aktuelle Pflege-Schwerpunkte referieren. Dabei wird vor allem über die Zukunft der Krankenpflege gesprochen. Zusätzlich zu den Vorträgen werden in der “Pflegemeile” eine Vielzahl an Ausstellern ihre Unternehmen, Dienstleistungen und Produkte vorstellen. Hier besteht für die Besucher die Möglichkeit sich über den Pflegeberuf mit Experten auszutauschen. Die Veranstaltung findet am 11. Mai ab 16 Uhr statt und ist kostenlos.